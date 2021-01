Accade oggi. Pep Guardiola compie 50 anni

127 Visite

Pep Guardiola taglia oggi il traguardo dei 50 anni, ma la sua impronta nella storia del calcio l’ha impressa già da tempo.

A differenza di altri due innovatori come Rinus Michels e Arrigo Sacchi, l’uomo che arriva da Santpedor ha alle spalle una gloriosa carriera da calciatore, spesa quasi interamente nella veste di direttore d’orchestra del Barcellona versione Dream Team, allenato da Cruyff: Pep non è velocissimo con i piedi ma lo è con la testa, merito di una visione di gioco che ne fa il centrocampista ideale per lo stile di gioco importato dall’olandese e che gli permetterà, nella sua lunga militanza in blaugrana, di vincere tutto o quasi (sei successi nella Liga, una Coppa dei Campioni e una Coppa delle Coppe i titoli più importanti), anche se gli manchera’ la consacrazione in nazionale pur togliendosi la soddisfazione di uno storico oro olimpico a Barcellona ’92.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS