Associazione nazionale Polizia di Stato (sede Napoli), tra i candidati anche il maranese Salvatore Cecere. Il suo appello agli iscritti

Non solo notizie negative per Marano. Salvatore Cecere, ex agente di Pubblica Sicurezza e ed ex dipendente delle Ferrovie dello Stato, è stato candidato nei giorni scorsi per l’elezione nell’associazione provinciale della Polizia di Stato di Napoli. Cecere è stato selezionato tra circa 2 mila iscritti alla suddetta associazione. Le elezioni si terranno il 16 gennaio (pandemia permettendo). Il noto pensionato, dalle pagine del nostro sito, lancia un appello agli iscritti dell’area occidentale di Napoli (pochi, in realtà) e a quelli, più numerosi, radicati nelle realtà del Vesuviano e di Napoli centro. “L’associazione – tiene a chiarire Cecere – è un ente che ha meri scopi di volontariato, così come previsto dall’articolo 3 della legge 266 del 1991, ed è sotto tutela e vigilanza del Ministero dell’Interno. Il presidente onorario di tale associazione è il capo della Polizia di Stato. L’associazione – prosegue – si prefigge lo scopo di tramandare alle nuove generazioni le tradizioni della Polizia, promuovere e cementare l’unione di tutti i suoi appartenenti”.

E’ la prima volta che un cittadino di Marano viene candidato per essere eletto nell’associazione guidata dal commissario in congedo Luigi Gallo. “Se eletto – conclude Cecere – mi farò portavoce delle istanze del nostro territorio, così martoriato, e mi batterò affinché si possano organizzare iniziative ed eventi con importanti finalità sociali”.













