548 Visite

Attimi di terrore in via Vittorio Veneto a Napoli nel quartiere di Miano. Si registrano i primi danni a causa del maltempo. Una potente folata di vento ha strappato via il tetto di una palestra. Fortunatamente il crollo non ha causato nessun ferito.













