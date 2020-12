Marano, cittadini positivi o in quarantena: ecco come riciclare i rifiuti

63 Visite

Emergenza Coronavirus: Indicazioni della Regione Campania per il corretto conferimento dei rifiuti domestici.

Se sei Covid-19 positivo oppure in quarantena obbligatoria:

-Non differenziare più rifiuti in casa tua.

-Tutti i rifiuti (plastica, vetro, carta, umido ecc.) vanno gettati nel contenitore di casa usato per la frazione indifferenziata; anche mascherine, guanti, fazzoletti di carta, teli monouso, siringhe e altri prodotti farmacologici, vanno gettati nella frazione indifferenziata.

-All’interno del contenitore utilizzato per la frazione indifferenziata, che sia possibilmente a pedale, utilizza due o tre sacchetti resistenti (uno dentro l’altro).

-Indossa guanti monouso, chiusi bene i sacchetti, senza schiacciarli, utilizzando lacci di chiusura o nastro adesivo.

-Dopo averli chiusi i sacchetti, i guanti usati gettali nei nuovi sacchetti, precedentemente preparati all’interno del contenitore dell’indifferenziata. Subito dopo lavati bene le mani.

-In attesa del ritiro sacchetti, tieni lontano gli animali domestici da essi.

Sarai contattato dalla ditta di raccolta rifiuti per il ritiro dei tuoi sacchetti. I sacchetti con i rifiuti vanno posti fuori la porta di casa esclusivamente nel giorno e orario definito.

Se non sei positivo al tampone e non sei in quarantena:

-Continua diligentemente a fare la raccolta differenziata come al solito.

-Mascherine, guanti, fazzolettini ( se sei raffreddato), vanno nella busta della frazione indifferenziata.

-Chiudi bene il sacchetto.

Per ulteriori informazioni contatta:

Ufficio Racc. Differenziata 0815769332

Protezione Civile Comunale 08118088369

Puoi anche ricercare e seguire su Telegram: il canale informativo pubblico emergenza coronavirus marano oppure chattare col la Protezione Civile Comunale @C.I.P.C. MaranoNa

Nota stampa Comune Marano













