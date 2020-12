De Luca in diretta: “Non ci sarà mobilità per comuni sotto i 5 mila abitanti”

229 Visite

“In Campania seguiamo la strada del massimo rigore per riaprire tutti e per sempre”, ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante la consueta diretta Facebook settimanale per fare il punto sull’emergenza Covid e sulle misure da prendere per il periodo festivo. Proprio su quest’ultimo tema il governatore ha annunciato che “non ci sarà mobilità per comuni sotto i 5mila abitanti, ci sarà una ordinanza che lo vieta”.













