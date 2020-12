Calvizzano, il sindaco: “Concesso il patrocinio morale al Circo Niuman per lo spettacolo del 23 dicembre”

101 Visite

In queste ore, con apposita delibera di Giunta, abbiamo concesso al Circo Niuman il patrocinio morale di questo ente per lo spettacolo in programma per il 23 dicembre alle ore 17:00 in streaming.

Detta iniziativa ha suscitato l’interesse dell’Amministrazione in quanto lo spettacolo è totalmente a titolo gratuito ed è stato generosamente offerto ai bambini del territorio e dei paesi limitrofi, i quali in questa fase pandemica non potranno godersi la bellezza delle festività natalizie. L’evento sarà trasmesso in streaming sul canale Facebook del Circo Niuman e condiviso su questa pagina.

Nonostante le difficoltà che sta vivendo il mondo circense apprezziamo e sosteniamo l’idea dei proprietari, tra l’altro sono fermi da settimane a Via Adda senza alcuna possibilità di poter lavorare a causa delle restrizioni del Governo e stanno soffrendo così come l’intero mondo dello spettacolo una crisi senza precedenti.

Lì sosterremo non solo attraverso la concessione del patrocinio morale ma ognuno di noi devolverà un contributo economico al Circo, per garantire il cibo e i beni di prima necessità per gli animali e per le famiglie. Così, il sindaco di Calvizzano Giacomo Pirozzi.













