Marano, vertenza De Biase-Comune: il giudice del lavoro respinge il ricorso dell’ex dirigente

416 Visite

Il giudice del lavoro del tribunale Napoli nord, Chiara Cucinella, ha respinto il ricorso dell’ex dirigente del comune di Marano Luigi De Biase. Lo storico funzionario dell’ente cittadino aveva presentato ricorso contro il procedimento (sospensione dal lavoro) adottato nei suoi confronti dall’amministrazione comunale. Un procedimento disciplinare avviato nel settembre del 2018 e conclusosi con la sospensione dal lavoro. De Biase era in quel periodo – assieme ad altri dipendenti del Comune di Marano e politici locali – rinviato a giudizio nell’ambito di un processo sul voto di scambio alle Regionali del 2015. La posizione di De Biase è stata in seguito stralciata: non era mai stato ascoltato dal pm inquirente nella fase delle indagini e tale circostanza aveva leso il suo diritto di difesa. De Biase, dunque, non è più rinviato a giudizio ma è un semplice indagato.

L’ex dirigente aveva poi abbandonato il Comune di propria sponte approfittando della cosiddetta quota 100. Il ricorso contro il provvedimento di sospensione dal lavoro è stato rigettato nei giorni scorsi dal giudice Cucinella, che ha condannato De Biase al pagamento delle spese processuali: 2 mila euro oltre le spese generali al 15 per cento, Iva e Cpa.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS