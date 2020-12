Politica e camorra, l’ex sindaco Bertini rinviato a giudizio anche per il concorso esterno in associazione mafiosa. A gennaio si deciderà se riunire i due processi

542 Visite

L’ex sindaco di Marano Mauro Bertini è stato rinviato a giudizio anche per l’ipotesi di reato di concorso esterno in associazione mafiosa. Bertini è già processo per un’altra ipotesi di reato, corruzione aggravata in concorso tesa a favorire il clan Polverino. Il 28 gennaio, presso il tribunale Napoli nord, il giudice deciderà se riunire i due procedimenti giudiziari a carico dell’ex sindaco in un unico processo.













