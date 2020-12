Omicidi Ruggiero e Castiello, condannati all’ergastolo due melitesi. Assolto Napoleone

555 Visite

Due condanne all’ergastolo e un’assoluzione. I giudici della terza sezione della Corte d’Assisi di Napoli hanno condannato al carcere a vita Francesco Paolo Russo e Dario Amirante. Assolto il ras di Melito Renato Napoleone. Russo e Amirante erano accusati di aver ucciso i maranesi Andrea Castiello e Antonio Ruggiero (nella foto), ritenuti contigui all’ala scissionista maranese capeggiata da Mario Riccio, alias Mariano, genero del boss Cesare Pagano. Amirante risponde solo per il delitto Castiello. La lotta tra i melitesi e i maranesi, sfociata con i due omicidi nel 2014, si ebbe all’indomani dell’arresto di Riccio, catturato in un appartamento a Qualiano. Il corpo di Ruggiero non è mai stato ritrovato.













