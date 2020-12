Napoli, ragazza di 15 anni cade dall’ottavo piano: è grave

188 Visite

Una ragazza di 15 anni è caduta dal balcone all’ottavo piano, questa mattina in via Pigna a Napoli, in circostanze ancora da chiarire. La giovane è stata trasportata in ambulanza all’ospedale Cardarelli dove è stata ricoverata in condizioni gravi. I sanitari sono immediatamente intervenuti per portare le prime cure. Sul posto è arrivata la polizia che sta cercando di ricostruire l’accaduto. (fonte Ansa)













