Nuova sconfitta in sede giudiziaria per Visconti: il gip di Napoli nord archivia la querela nei confronti di Albano

Il giudice Antonino Santoro, in forza al tribunale Napoli nord, ha archiviato la querela presentata dai legali del sindaco Rodolfo Visconti nei confronti dell’ex consigliere Pasquale Albano, dimessosi circa un anno fa. Albano, attraverso alcuni comunicati stampa (3 quelli oggetto di denuncia) apparsi su alcuni siti, aveva criticato l’operato dell’amministrazione comunale e del primo cittadino. Tre le vicende evidenziate a suo tempo da Albano: il caso del percolato sversato da un camion della ditta Tekra in una caditoia all’interno dell’isola ecologica (il caso fu sollevato da Terranostranews con una diretta video), la questione della mensa scolastica (in quel periodo fonte di polemiche tra genitori e Comune) e un’altra sempre attinente alla problematica dei rifiuti. Il giudice Santoro ha in pratica ripreso e avallato le motivazioni già addotte dal pm in sede di indagini. I legali di Visconti, tuttavia, avevano optato per l’impugnazione della proposta di archiviazione. Albano era difeso dall’avvocato penalista Carlo Carandente Giarrusso.

Per Visconti si tratta di una nuova sconfitta in sede giudiziaria, dopo quella rimediata nei confronti del direttore della nostra testata, Fernando Bocchetti, e dell’ex consigliere Rosario Pezzella. Querele archiviate in entrambi i casi.













