Morto per Covid l’agente e consigliere comunale Giuseppe Manfra: aveva solo 41 anni

Riportiamo l’annuncio pubblicato sul profilo Instagram della Polizia di Stato del decesso di Giuseppe Manfra, deceduto al Moscati dove era ricoverato dal 28 ottobre dopo essere risultato positivo al Coronavirus. Manfra era consigliere comunale di Candida, in Irpinia, ed era agente della Polizia Stradale. Aveva solo 41 anni. «Ci ha lasciati a 41 anni, Giuseppe, dopo una dura battaglia contro il Covid19. A Napoli, dove ha lavorato per tanti anni, e ad Avellino dove era arrivato da poco alla Polizia Stradale, nessuno potrà mai dimenticare il suo sorriso ed il suo entusiasmo. Lascia la madre e le due sorelle alle quali la #PoliziadiStato si stringe, nel dolore, come una grande famiglia. Ciao Giuseppe!».













