Maradona, spunta un’altra presunta figlia di origini italiane: “Voglio il test del dna”

Nella lotta per la milionaria eredità di Diego Armando Maradona spunta un’altra presunta figlia dell’ex campione argentino, scomparso il 25 novembre scorso a 60 anni. Una ragazza di 25 anni, Magali Gil, è uscita allo scoperto con un video su Instagram dopo aver avviato, nell’aprile 2019, un procedimento legale per il riconoscimento: “Voglio andare fino in fondo per soddisfare un diritto universale” dice la giovane, di origini italiane, che vuole accedere al test del dna per dimostrare di essere la figlia del fuoriclasse morto. “La mia lotta va avanti da tempo – le parole di Magali Gil – ho deciso fare questo video per mettere fine a tutte le speculazioni sulla vicenda. Per prima cosa voglio chiarire che il mio obiettivo è sempre stato uno solo: scoprire se Maradona è mio padre. E’ un mio diritto sacrosanto. In secondo luogo, la causa che ho avviato tempo fa non si è mai fermata e non si fermerà fino a quando non scoprirò la verità. In chiusura, chiedo rispetto“. La giovane ha saputo di Maradona dalla madre naturale, che prima l’ha lasciata in adozione e poi l’ha rincontrata quando la figlia ha compiuto 18 anni: in quell’occasione la donna avrebbe rivelato a Magali Gil chi era il suo celebre padre.













