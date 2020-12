Covid, identificata nuova variante nel Regno Unito. Oms: “Non ci sono prove che si comporti diversamente”

154 Visite

Matt Hancock, ministro della Sanità britannico ha reso noto che nel Regno Unito è stato identificato un nuovo ceppo del coronavirus Sars-Cov-2, che potrebbe essere associato a una diffusione più rapida del Covid-19. Il segretario di stato ha assicurato che “nulla suggerisce” che la variante abbia causato forme patologiche peggiori o che i vaccini non siano più efficaci. Ha precisato anche che 60 diverse autorità locali in Inghilterra hanno registrato infezioni da Covid causata della nuova variante. Nel corso del consueto briefing dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) sul Covid-19, la dottoressa Maria Van Kerkhove ha dichiarato che al momento “non ci sono prove” che la variante del coronavirus scoperta in Gran Bretagna “si comporti in modo diverso”. Il nuovo ceppo “viene già monitorato dal Virus Evolution Working Group nel contesto delle varie mutazioni del virus scoperte nei visoni in diverse parti del mondo”, ha aggiunto l’esperta.