Qualiano, scuole chiuse fino al 7 dicembre. L’ordinanza del sindaco

PROROGA ORDINANZA N. 51 DEL DEL 20/11/2020 Sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le Scuole presenti sul territorio comunale. VISTA la precedente Ordinanza n. 51 del 20/11/2020 con la quale si disponeva la sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole presenti sul territorio comunale; RITENUTO OPPORTUNO prorogare la sopra citata Ordinanza per via del prolungarsi della situazione di emergenza sanitaria da Covid 19; ORDINA ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19: – la sospensione dell’attività didattica in presenza di tutte le Scuole dell’Infanzia, delle Scuole Primarie e Secondarie di primo grado presenti sul territorio comunale, dal 3 dicembre 2020 al 07 dicembre 2020. Così, il sindaco di Qualiano, Raffaele de Leonardis.













