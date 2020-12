Covid Giugliano, zero decessi e meno positivi negli ultimi due giorni. Il sindaco: “Dati incoraggianti, ma teniamo duro”

223 Visite

L’allerta è ancora massima e la guardia deve restare alta, non possiamo permetterci di vanificare tutti i sacrifici che stiamo facendo. Ecco perché invito l’intera cittadinanza a prestare attenzione in questi giorni che ci portano verso il periodo natalizio, che per forza di cose non potrà essere affrontato con leggerezza.