Stesa a Pozzuoli, colpi di arma da fuoco contro la casa di un pregiudicato

Momenti di paura, ieri pomeriggio, nel quartiere di Monterusciello dove diversi colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro l’abitazione di un pregiudicato del posto. Il raid è avvenuto in via Giorgio De Chirico, nel complesso di palazzine popolari dei “600 alloggi”, già teatro del ferimento – come racconta Il Mattino – di un 21enne poche settimane fa. Nel mirino dei criminali è finita l’abitazione dove vive Michele Loffredo, 38 anni, detto “Fiet ‘e cazetta”, con numerosi precedenti penali per spaccio e scarcerato pochi giorni fa. Sono almeno tre i colpi di pistola esplosi, forse un avvertimento nei confronti dell’uomo a cui il 7 marzo scorso, sempre davanti casa, gli fu crivellata l’auto a fucilate.