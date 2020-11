Napoli-Roma, azzurri in campo con la maglia in stile Argentina

55 Visite

Gli azzurri giocheranno con Maradona nel cuore e cercheranno di conquistare una vittoria per rendere onore alla sua memoria. Gli uomini di Gattuso giocheranno con una nuova maglia realizzata dalla Kappa in stile Argentina, una divisa molto bella che gli azzurri indosseranno per la prima volta. Per quanto riguarda le scelte di formazione Gattuso dovrà fare a meno di Rrahmani, Hysaj, Bakayoko e Osimhen. Meret in vantaggio su Ospina. In difesa dovrebbero tornare Manolas al centro e Mario Rui a sinistra. Demme in vantaggio su Lobotka per un posto accanto a Fabian Ruiz. In attacco Mertens e alle sue spalle Lozano con Politano ed Insigne.

Nelle fila giallorosse un po’ di dubbi nel reparto difensivo per Fonseca con Mancini e Ibanez disponibili e pronti a scendere in campo. Assente Smalling. Torna Karsdorp, ci sarà anche Spinazzola. In campo Dzeko dal primo minuto dopo la positività al Covid-19. Alle sue spalle ci sarà il talentuoso spagnolo Pedro.

PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Politano, Insigne; Mertens. All.Gattuso.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. All.Fonseca.

Arbitra Di Bello.













