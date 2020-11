Brunetta, scoppia “l’amore” per Di Maio: “E’ un grande leader”

109 Visite

Se non siamo alle dichiarazioni d’amore ufficiali, con tanto di violini, poco ci manca. Renato Brunetta ha manifestato tutto il proprio affetto per Luigi Di Maio, all’indomani del “sì” espresso da Forza Italia sullo scostamento di bilancio del governo Conte, con una lettera in cui esprime tutta la sua stima per il ministro degli Esteri. Un testo, pubblicato dal Foglio, in cui l’azzurro sposa i vari punti programmatici dell’ex leader politico del M5S. Partendo da una premessa: “Ho una grande simpatia umana e non solo per Luigi Di Maio”.

Brunetta riferisce di un Di Maio “giovane, intelligente, rispettoso, che con un vecchio signore come sono io si è sempre comportato in maniera corretta”. Poi, l’abbraccio virtuale a quello che un tempo era tra i generali dell’esercito nemico, un Movimento che aveva dichiarato guerra alla casta politica corrotta incarnata da Forza Italia e Silvio Berlusconi, e che ora è invece un prezioso e mansueto alleato: “Dopo la lettura del tuo programma non posso che dire: finalmente. Ben atterrato da Marte e lo dico senza ironia”.













Commenti

