Solidarietà a medici e infermieri, Castellone (M5S): “Oltraggiati dall’ennesimo soliloquio di De Luca”

“Da collega, mi sento di esprimere la massima solidarietà a tutti i medici e gli infermieri campani, oltraggiati dall’ennesimo irricevibile soliloquio del presidente della Campania Vincenzo De Luca. Screditare agli occhi dei cittadini dei professionisti che lavorano giorno e notte per salvare vite, in condizioni difficilissime e spesso pericolose per la loro stessa salute, è inaccettabile”. Lo afferma, in una nota, la senatrice M5S Maria Domenica Castellone (M5S). “Ed è ancora più vergognoso quando questo discredito arriva dal massimo rappresentante di un’istituzione, la Regione, che dovrebbe fare di tutto per difendere i propri operatori sanitari, mettendoli in condizione di lavorare al meglio. L’etichetta di “buontemponi” utilizzata da De Luca non solo è ignobile, ma è anche oltremodo pericolosa in una fase come questa, dove la fiducia reciproca tra cittadini e personale sanitario deve essere massima”, aggiunge Castellone. “De Luca pensi a colmare tutte le lacune strutturali ed organizzative della sanità campana, sulle quali è stato sin troppo indulgente con sé stesso, e sempre silente nei confronti dei campani. E per una volta – conclude la senatrice M5S – chieda scusa, perché questi professionisti rappresentano l’espressione migliore del nostro territorio”. (ANSA).













