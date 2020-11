Locri: 17 chili di cocaina in macchina e oltre 5 milioni di euro in giardino. 2 arresti

123 Visite

È un vero e proprio tesoro quello scovato dai carabinieri di Locri e dello Squadrone Cacciatori nei terreni di un 32enne di Careri, nella Locride. Cinque milioni di euro, ordinati in mazzette e messi sottovuoto, nascosti sotto detriti, erbacce, foglie secche e altro materiale di risulta. Il giovane era stato fermato insieme ad un 24enne da una squadra di pattuglia sulla statale 106. I due erano su due auto diverse, ma che viaggiavano stranamente accodate. Un modo di procedere estremamente sospetto che ai carabinieri di pattuglia ha fatto pensare subito ad una gara clandestina o ad una staffetta. In ogni caso, qualcosa da verificare e approfondire. Per questo hanno deciso di fermarli.

Il controllo dei documenti li ha subito identificati come nomi noti agli investigatori, orbitanti nel mondo del narcotraffico di ‘Ndrangheta, ma con ruolo da pesci piccoli. Il loro estremo nervosismo ha fatto il resto. I carabinieri hanno subito deciso di fare un esame più approfondito.

Ai due è stato chiesto di scendere dall’auto per un controllo e una rapida occhiata all’auto del 24enne è bastata per suggerire subito la necessità di una perquisizione. Cruscotto, plancia e vano portaoggetti avevano una forma anomala e sembravano ritoccati di fresco. Intuizione che si è rivelata corretta. Smontando il vano porta oggetti, i carabinieri hanno scovato un doppiofondo in cui erano nascosti 17 chili di cocaina, divisi in 15 panetti accuratamente sigillati. Un carico importante, magari pronto per una consegna.

Alla ricerca di un eventuale deposito gestito dai due, gli investigatori hanno quindi deciso di estendere la perquisizione alle abitazioni, anche con il supporto dei Cacciatori, gli “specialisti” della caccia ai latitanti, esperti nello scovare bunker e nascondigli. Le case sono state controllate da cima a fondo, ogni muro, pavimento, intercapedine è stato esaminato. Ma è nel giardino del 32enne che i carabinieri hanno fatto il ritrovamento più importante.

Sotto un cumulo di detriti erano interrati sei bidoni di plastica, un tempo contenenti vernice. “Pensavamo contenessero altra cocaina – dice una fonte vicina alle indagini – ma abbiamo trovato un impensabile quantitativo di denaro per due soggetti come loro”. Impacchettati in buste di cellophane messe sottovuoto c’erano 5 milioni di euro in banconote di vario taglio. Pezzi da 20, 50, 100 e 500 euro, usati ma ordinati in mazzette facili da contare e impossibili da giustificare per il 32enne, finito in manette insieme al 24enne.

I due si sono trincerati nel più assoluto silenzio, da loro non è uscito neanche un fiato su quel denaro o la droga trovata in auto. Ma gli investigatori sperano di “far parlare” telefoni e tutto quello che è stato rinvenuto nel corso delle perquisizioni. Per quanto non fossero degli illustri sconosciuti per chi da anni fa indagini sul territorio, i due venivano considerati elementi marginali, pesci piccoli, magari usi a traffici di piccolo cabotaggio. Coca e denaro hanno dimostrato che hanno quanto meno fatto carriera e adesso si punta alla rete che gliel’ha permesso.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS