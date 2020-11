Covid Melito, l’ira di Mottola: “Ancora assembramenti, i farabutti non si arrendono”

116 Visite

Chiacchierano, sorridono, si abbracciano e si baciano come se non stessimo vivendo i giorni più neri della nostra esistenza.

Non mi piace solitamente usare parole dure ma dinanzi a tanta strafottenza non si più essere teneri: questa gente rappresenta il peggio della nostra città e va emarginata.

So però bene che da soli questi interventi non possono bastare perché le forze dell’ordine sono poche e gli imbecilli sono, ahimè, tanti.

Bisogna far leva sull’autocontrollo e, laddove non dovesse essere sufficiente, denunciare.

In un momento in cui, a causa di questo maledetto Covid, non si ha la possibilità neanche di celebrare un funerale per un proprio caro, non dobbiamo avere paura di denunciare i disgraziati che ci stanno togliendo il futuro.

Non possiamo assolutamente permetterglielo, i nostri figli non ce lo perdonerebbero mai.

Così, il vicesindaco di Melito Luciano Mottola.