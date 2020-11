290 Visite

In via Borsellino ennesimo spreco di acqua potabile. Migliaia e migliaia di litri che si perdono in seguito all’intervento maldestro effettuato, per lavori di telefonia, fibra e varie, in strada. Per riparare la tubazione si è reso opportuno far defluire l’acqua, che è mancata in alcune abitazioni della zona.













