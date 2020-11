Scadenza tasse universitarie, Europa Verde: “Subito una proroga per aiutare studenti e famiglie in difficoltà”

199 Visite

“In questa fase economicamente difficilissima per tantissime famiglie italiane, ci arrivano molte segnalazioni in merito all’imminente scadenza delle tasse universitarie, fissata per il 30 novembre. Purtroppo in troppi avranno difficoltà enormi nel pagarle, con il rischio che qualcuno possa addirittura abbandonare gli studi per questo motivo. In una pandemia globale abbiamo il dovere di venire in contro agli studenti, agevolandoli nei pagamenti. Per questo abbiamo inviato una nota a tutte le università delle Campania per chiedere una proroga della scadenza, augurandoci che possa tornare una barlume di normalità nelle prossime settimane e che in tanti ritornino a lavoro”. È quanto dichiarato da Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde, solleticato da tanti studenti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS