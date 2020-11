Qualiano, arrestata 70 enne: in casa armi e droga

266 Visite

I Carabinieri della stazione di qualiano hanno arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione di armi clandestine una 70enne incensurata del posto.

I militari avevano notato dei movimenti sospetti nei pressi di quella abitazione ed hanno deciso di controllare. Entrati in casa, i carabinieri hanno trovato l’anziana. La perquisizione è scattata comunque e – in un mobile del soggiorno – sono state rinvenute e sequestrate 6 confezioni sottovuoto di cocaina. La droga – ancora allo stato grezzo me non tagliata – pesa 310 grammi. Trovate anche delle armi. Una pistola con 5 cartucce pronta a sparare calibro 9×21 con matricola abrasa, una pistola calibro 7,65 con matricola abrasa perfettamente funzionante con 10 cartucce. Rinvenuti e sequestrati 2 contenitori con all’interno 84 cartucce (calibro 7,65 e 9×21). In busta anche alcuni cellulari e 1 coltello a serramanico lungo 15 centimetri.

L’arrestata è stata sottoposta agli arresti domiciliari in attesa di giudizio mentre sono in corso indagini per individuare altre persone coinvolte.













