Maltempo Marano, i danni al cimitero di via Vallesana

Il maltempo, le raffiche di vento, come sempre non risparmiano il cimitero di via Vallesana, a Marano, chiuso al pubblico nei fine settimana sulla scorta di un’ordinanza sindacale. Il vento ha fatto la sua parte facendo venire giù pezzi di marmo dai loculi e diverse croci. Non si segnalano per ora alberi o rami crollati. Ulteriori danni si segnalano in altri punti del territorio. Seguono aggiornamenti.













