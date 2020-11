De Luca in diretta nuovamente all’attacco: “Non litigo con nessuno, in Campania c’è un solo imbecille che va in giro per trasmissioni e che non ha mosso un dito per fermare il Covid”. Poi attacchi a Bonafede, Di Maio e al consulente di Speranza

480 Visite

“In Campania siamo tutti concentrati sull’emergenza Covid e lavoriamo assiduamente. Nessuno litiga con nessuno: c’è una sola persona che litiga da solo, il solito imbecille, che non ha mosso un dito per frenare il virus. Va in giro per le trasmissioni televisive per avere visibilità e fare sciacallaggio”. Così Vincenzo De Luca, con chiaro riferimento al sindaco De Magistris, durante la sua diretta Facebook. De Luca è partito a razzo nella consueta rubrica settimanale, e ne ha avute ancora una volta contro il governo: “Bisogna parlare chiaro, va bene la collaborazione, ma le cose vanno dette: c’è un consulente del ministro della Salute che dice sempre il contrario di ciò che dice il ministro”. O se ne va lui o il ministro. Parole forti anche contro Spadafora: “Ho chiesto l’intervento di Conte affinché frenino alcuni ministri con il loro sciacallaggio politico e affermazioni gravi contro la Campania. Idem ha fatto tal Di Maio. Da Conte nessun intervento. Invito ancora una volta i miei interlocutori a confrontarsi durante un dibattito pubblico. Spero non scappino. Di Maio è uno di quelli che vuole a tutti i costi il commissario della Sanità. Provate ad immaginare cosa sarebbe oggi la Campania”. E ancora battute al vetriolo contro il ministro Bonafede, definito ministro Buonanotte. Poi sui dati relativi alle terapie intensive: “Campania con i dati migliori rispetto a tutto il Paese, la Campania è una casa di vetro, per altre regioni ho qualche dubbio”. Qualche parola anche per il governatore Zaia del Veneto: “Ho visto il mio amico Zaia che pubblicizzava un tampone fai da te. Sono cose delicate, da fare in maniera seria, non in maniera dilettantesca. Evitiamo annuncia a sorpresa, è il Ministero e l’istituto superiore della Sanità che devono avallare eventuali tamponi”.













