Qualiano, de Leonardis: “Sospensione attività didattica in presenza”

Ho ordinato la sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole dell’infanzia, nonché della prima classe della scuola primarie di tutte le scuole, pubbliche e private sul territorio comunale dal 24 novembre fino al 3 dicembre 2020. Con l’assessore alla pubblica istruzione Elvira Di Nardo, la Giunta e l’intera amministrazione, da diversi giorni siamo stati impegnati in fitti colloqui con i dirigenti scolastici, con l’ASL, coi pediatri del territorio e anche con le forze politiche di opposizione per prendere questa decisione che è stata sofferta ma che ci appare coerente coi dati sui contagi forniti dall’epidemiologia e che, innanzitutto, è stata presa a tutela della salute di tutti i cittadini.