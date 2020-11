Marano, “Vai dagli amici a metterti a posto”: ecco come è nata l’indagine che ha portato all’arresto di Marra e Della Rocca

1.196 Visite

Mille euro agli esattori del clan Orlando “per mettersi a posto” e non subire ritorsioni. I fatti oggetto dell’indagine, condotta grazie a una capillare attività di intercettazioni ambientali e telefoniche, si sarebbero verificati all’inizio dell’anno. La vittima dell’estorsione, stanco delle reiterate richieste, avrebbe alla fine versato una somma di mille euro, una cui parte gli sarebbe stata prestata da un amico. L’imprenditore edile è stato ascoltato dai carabinieri di Marano e, seppur tra qualche timore, non ha potuto negare la ricostruzione dei fatti.

I magistrati della Dda di Napoli seguivano da tempo i movimenti dei due indagati, Ciro Marra, meglio noto come Biscotto, e Paolo Della Rocca. Quest’ultimo, in particolare, sarebbe stato più volte segnalato in compagnia di un noto pregiudicato, Luigi Esposito, alias Celeste, tornato dietro le sbarre poco più di un anno fa. Marra, invece, era già ai domiciliari da qualche settimana, poiché coinvolto nel pestaggio di un cittadino albanese in una palestra di proprietà del tunisino Kamel Ramhani.













