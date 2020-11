Covid: ospedali in affanno, ma in Campania si muore di meno rispetto al resto d’Italia

194 Visite

La Campania, secondo recentissime verifiche dei dati, ha, dopo la Lombardia, il numero più alto di attualmente positivi. Ma in Campania il tasso di letalità è il più basso d’Italia. Il sovraccarico degli ospedali, però, esiste e non è un’invenzione dei media. La ragione per cui si muore di meno? Gli esperti non hanno certezze: fattori genetici, la minore età media della popolazione o altro? Anche le terapie intensive sono, almeno fino a sabato scorso, le meno occupate d’Italia: la media nazionale è di 0,49% dei contagiati in Campania lo 0,22%, il dato più basso d’Italia mentre il valore più alto lo hanno Sicilia (0,75%) e Puglia (71%)». I 75 morti di ieri in Campania? «Un numero anomalo – spiegano gli esperti della Federico II intervistati dal Mattino – dovuto a conteggi arretrati ma ad oggi la media i questa settimana è di 38 al giorno contro i 29 della precedente, erano 21 due settimane fa, 15 tre settimane fa e solo 3,1 quattro settimane fa ma il tasso di decessi cresce di poco ed è circa dell’1%, la metà del dato nazionale».













