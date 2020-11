Marano, anziano scivola nel bagno e si fa male: i vigili del fuoco entrano dal balcone

1.750 Visite

Intervento dei vigili del fuoco al corso Mediterraneo di Marano, dove un anziano – secondo i primi racconti – non rispondeva da qualche tempo alle chiamate di familiari e conoscenti. Sarebbe scivolato in bagno e avrebbe riportato qualche contusione. Sul posto vigili del fuoco, che hanno fatto irruzione in casa con una scala, e i mezzi di soccorso. L’uomo è stato condotto in ospedale dagli operatori del 118, ma non in pericolo di vita. Seguono aggiornamenti.













