Aveva insegnato alla Siani di Marano fino a qualche anno fa: dolore per la scomparsa della prof Ferrante

Era stata ricoverata un paio di mesi fa per un accertamento e aveva contratto il coronavirus in ospedale. E’ di oggi la notizia del decesso di una 65enne di Marano, Paola Ferrante, che insegnava qualche anno fa alla scuola Siani ed era in pensione da qualche tempo. Non è noto se la donna sia morta per le conseguenze del virus o se per un’altra patologia. Il figlio, nei mesi scorsi, aveva raccontato il dramma della famiglia ad alcuni quotidiani. La scuola nelle scorse settimane aveva subito un altro grave lutto: la scomparsa del maestro Castrese Castaldi.













