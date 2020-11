Mugnano, la proposta di Tammaro (FdI): “Assistenza economica e sociale alle famiglie sole e in isolamento per Covid”

172 Visite

“Un aiuto concreto,pratico,veloce alle famiglie che si ritrovano ad affrontare la pandemia e sono costrette al completo isolamento senza sostegno e assistenza alcuna” questa la proposta che Fratelli d’Italia ha fatto all’amministrazione comunale per dare un sostegno a tutti i cittadini di Mugnano che a causa della pandemia e di un contagio familiare sono tenuti a restare nelle mura domestiche. “L’aiuto lo dovrebbe garantire l’amministrazione comunale attraverso un accurato servizio domiciliare che prevede l’assistenza materiale, sanitaria e psicologica a tutte le persone che si trovano spesso sole ad affrontare un emergenza che non è solo pandemica ma anche economica e sociale. (E posso aggiungere per diretta esperienza personale che la cosa non è facile da gestire). Il sevizio può essere finanziato dalle economie derivanti dai fondi destinati alle feste patronali (Sacro Cuore e San Biagio) che non si terranno proprio a causa dell’emergenza” questo e quanto ha dichiarato la Consigliera Comunale di Fratelli D’Italia, la dott.ssa LUISA TAMMARO, Responsabile Regionale delle “Professioni Infermieristiche” del partito della Meloni e prima firmataria della proposta protocollata stamattina al Sindaco ed alla nuova Giunta Comunale di Mugnano. La Consigliera Luisa Tammaro, infermiera, dipendente dell’Azienda dei Colli, in servizio all’Ospedale CTO , fù tra le prime a contrarre il COVID 19 durante la prima ondata pandemica di Marzo e Aprile scorso.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS