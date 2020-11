135 Visite

Il commissario designato in Calabria, Giuseppe Zuccatelli, ha rassegnato in queste ore le dimissioni, secondo quanto apprende l’Adnkronos. A Palazzo Chigi, dove era atteso un Cdm alle 13 sulla manovra, la riunione è slittata. “Sono ore frenetiche, si lavora per uscire dallo stallo”, spiega una fonte di governo.













