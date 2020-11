Giugliano: durante i controlli i carabinieri trovano un modificato a canne mozze

195 Visite

Continuano i servizi disposti dal comando provinciale di Napoli volti a controllare le zone dell’area nord di Napoli.

I carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania hanno trovato e rinvenuto – in un circolo di ritrovo di via Casacelle – un fucile da caccia calibro 12, modificato a canne mozze e con matricola abrasa. L’arma, nascosta nella controsoffittatura del locale era provvista anche del relativo munizionamento (nr. 7 pallettoni).

Sull’arma saranno effettuati accertamenti di tipo balistico per verificare se sia stata utilizzata per fatti di sangue o intimidazione.













