Di Maio replica a De Luca che lo ha definito “coniglio”. “Le sue sceneggiate rovinano la Campania”

444 Visite

“Sembra che in conferenza Stato-Regioni De Luca abbia improvvisato una sceneggiata napoletana rifiutando ogni aiuto del governo, dai militari al supporto di medici e ospedali alla Protezione civile. Sembra che per lui in Campania vada tutto bene e non servano aiuti, Il problema è che a pagare saranno i campani”. Lo ha detto Luigi Di Maio dopo le accuse del presidente della Campania all’esecutivo e allo stesso ministro 5 Stelle: “Il governo genera caos”, aveva attaccato De Luca.

Le parole di Di Maio, arrivano a poche ore di distanza dalle dichiarazioni del governatore della Campania che, su Facebook, aveva così attaccato l’esecutivo: “Fatti salvi 3-4 ministri non è un governo. Anziché andare allo sbaraglio sarebbe meglio avere un esecutivo che non produca il caos che è stato prodotto in Italia. In queste condizioni meglio mandare a casa il governo”.

E ancora: “Di Maio era quello che ha criticato la nostra scelta degli ospedali modulari perche’ secondo lui si sprecava denaro pubblico – aveva sostenuto sui social De Luca -. E’ uno degli esponenti di governo che avrebbe dovuto impegnarsi per fare arrivare il personale medico. Voleva continuare a tenere il commissario in Campania, così avremmo fatto la fine peggio della Calabria. E parla, parla. Mi voglio fermare perché il solo nome di questo soggetto mi procura reazioni di istinto che vorrei controllare almeno per le prossime ore”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS