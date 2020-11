Covid, focolaio al Comune di Melito e polemiche per la presenza della postazione del 118 in municipio

219 Visite

Polemiche a Melito per la presenza della postazione del 118 all’interno del municipio e dopo il focolaio da Covid che ha falcidiato consiglieri, sindaco e giunta. Operatori e attrezzature di pronto soccorso, infatti, sono a contatto con gli uffici dei dipendenti comunali, che dividono corridoi e bagni con il personale della Misericordia, l’associazione della Confraternita che gestisce il servizio. La preoccupazione del personale dell’ente per la propria salute è aumentata in questi ultimi giorni con i casi di positività accertati nella cittadina. Tra questi c’è anche il sindaco Antonio Amente, ricoverato presso l’ospedale San Giuliano di Giugliano.













