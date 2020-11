Pomigliano. Rinascita: «Il sindaco Del Mastro chiude a noi le porte del Governo della città ma le apre al centro destra»

206 Visite

Pomigliano d’Arco: «Come tutti i cittadini, abbiamo appreso, da una diretta Facebook, la composizione della Giunta Comunale, nominata pochi giorni fa dal neo sindaco Gianluca Del Mastro». Inizia così la comunicazione che Rinascita, movimento politico di sinistra che ha sostenuto il sindaco Gianluca Del Mastro, ha diffuso ieri mattina attraverso i suoi canali di comunicazione ufficiale. Questo testo arriva, fanno sapere i componenti, dopo alcuni giorni di riflessioni e una serie di assemblee ricche e partecipate tra i militanti, iniziate all’indomani della presentazione della nuova Giunta Comunale di Pomigliano d’Arco.

«Il quadro emerso dalla composizione della squadra di governo – continua la comunicazione – è quello di una Giunta che non rispecchia la volontà espressa dai cittadini pomiglianesi, che hanno consegnato alle urne un mandato chiaro. La scelta di escludere Rinascita dal Governo della città appare come il segnale evidente della volontà politica di chiudere le porte ad una comunità che aveva espresso, con passione e lealtà, il suo sostegno alla candidatura del prof. Gianluca Del Mastro. Prendiamo atto di questa scelta che ha visto partecipi, oltre al Sindaco, anche i due maggiori partiti della coalizione, il PD e il M5S, i quali hanno deliberatamente trascurato di considerare come la vittoria elettorale vada ben oltre i loro consensi. Invece di creare coesione nella coalizione, hanno fatto prevalere ambizioni personali e di parte. A questo si aggiunga la incomprensibile inclusione nell’esecutivo cittadino di soggetti attivi del centro-destra mariglianese». Nella nuova Giunta, infatti, manca una rappresentanza riconducibile a Rinascita e anche ad altre componenti della coalizione elettorale che ha conquistato la vittoria alle scorse elezioni amministrative. È presenta invece Filomena Iovine, candidata a sindaco nel 2015 alle amministrative di Marigliano per una coalizione di centro destra, ed oggi assessore ai Lavori Pubblici e all’Urbanistica di Pomigliano d’Arco.

La comunicazione si conclude spiegando che a breve sarà indetta un’assemblea virtuale pubblica aperta a tutti i sostenitori, in ottemperanza alle norme di contenimento del Covid 19. Lo staff tecnico di Rinascita fa sapere che nelle prossime ore saranno rese pubbliche le modalità di prenotazione ed accesso.

Il testo integrale è disponibile sul sito ufficiale di Rinascita: www.rinascitapomigliano.it e alla pagina Facebook: www.facebook.com/rinascita.pomigliano/

