Marano, gruppo Fratelli d’Italia: “Visconti inizi a fare seriamente il sindaco o vada a casa”

202 Visite

Il Sindaco dimostra tutta la sua incapacità e lontananza dai maranesi. La città è perennemente in attesa di informazioni che vadano oltre ai post di Facebook della pagina” istituzionale” che riporta dati su dati senza dare un vero volto a questa crisi. L’ottimo lavoro dei giornalisti del nostro territorio permette a tutti di conoscere la situazione in città ma non è pensabile che i cittadini non vengano informati su ciò che sta succedendo anche e soprattutto sul piano regionale con l’istituzione della nuova zona rossa, nonostante il Sindaco faccia parte del partito che governa sia la Regione Campania che il Paese. La città ha bisogno di chiarimenti, di sapere cosa hanno deciso oppure il Sindaco crede che bastino le tasse, arrivate puntualmente, per ricordarci di avere un’amministrazione comunale? Nessuna riorganizzazione della macchina comunale, quei pochi dipendenti che sono ancora in forza al Comune sono in difficoltà da tempo ma nessuno dell’amministrazione sembra accorgersene. I contagi purtroppo aumentano e per questo invitiamo tutti ad adottare le giuste misure di sicurezza, prendersi cura delle persone più a rischio come gli anziani. Al tempo stesso invitiamo il Sindaco ad essere maggiormente presente e ad informare tutti circa le azioni che stanno mettendo in campo, sempre se si son resi conto di amministrare una città come Marano. Nota stampa FDI Marano.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS