Camorra, deve scontare una condanna definitiva: in carcere Totonno Polverino. Nuova misura anche per Bertini

I carabinieri di Marano, nella giornata di oggi, hanno condotto in carcere (a Secondigliano) Antonio Polverino, meglio noto come Zi Totonno, per anni numero due dell’omonimo clan. Polverino era già da anni ai domiciliari per motivi di salute ma deve scontare una pena di 12 anni e 7 mesi (sentenza definitiva) per associazione mafiosa.

Nella stessa giornata i militari di Marano hanno notificato una nuova ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari (per concorso esterno in associazione mafiosa) all’ex sindaco Mauro Bertini, che era già da mesi ai domiciliari per altri capi di imputazione. Il Tribunale del Riesame, di recente, ha ripristinato l’originario capo d’accusa (concorso esterno) per l’ex primo cittadino ed ex consigliere di opposizione e si è reso dunque necessario notificare gli atti anche per questo specifico capo di imputazione.













