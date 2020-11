VILLARICCA, PUNZO: “SERVIZIO DI ASSISTENZA AI CITTADINI CONTAGIATI”

166 Visite

Una comunicazione di servizio per tutti i cittadini e in particolare per chi, purtroppo, è in isolamento domiciliare a fare i conti con questa pandemia. L’amministrazione comunale da marzo ha istituito un servizio di assistenza per tutti i contagiati da Covid-19 e per le famiglie che assistono gli ammalati in isolamento domiciliare. Per qualsiasi esigenza come, ad esempio, la consegna di medicinali o la semplice spesa, è possibile chiedere aiuto al Comune attraverso la Protezione civile chiamando ai numeri indicati: 0818191238 oppure 3397340449.

I volontari della Protezione civile, al quale va il mio ringraziamento per quanto stanno facendo da mesi in prima linea, sono pronti a rispondere a qualsiasi necessità, a qualsiasi richiesta di aiuto che arrivi dalle famiglie della nostra comunità. Ho preferito ricordare l’istituzione del servizio perché se è stato importante durante i mesi di lockdown dove i contagiati erano di numero minore rispetto agli attuali, diventa strategico in questo momento dove tanti, troppi cittadini di Villaricca e le rispettive famiglie sono stati colpiti dal virus. Anche questo significa fare comunità. Siamo tutti in prima linea per vincere insieme questa difficile battaglia contro un nemico invisibile e molto invasivo.

