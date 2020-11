Rione Sanità: da lunedì parte l’iniziativa “tampone sospeso”

179 Visite

Mentre l’intera Campania è in grande difficoltà per l’aumento dei contagi da Covid-19, con il Governo che sta valutando se inserire o meno la Regione in zona arancione, da Napoli arriva una conferma della grande inventiva e solidarietà dei cittadini partenopei: sulla scia del “caffè sospeso” è nato infatti il “tampone sospeso“. Da lunedì prossimo tutti i cittadini che non possono permettersi il test per il Coronavirus potrebbero riuscire ad avere la possibilità di farlo grazie alla generosità di qualcun altro. L’iniziativa è partita nel Rione Sanità, nel cuore pulsante di Napoli, ed è curata dalla Fondazione San Gennaro e dall’associazione Sanità Diritti in Salute.













