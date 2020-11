Maradona sarà dimesso dall’ospedale: “Un miracolo che sia vivo”

132 Visite

Diego Armando Maradona potrebbe essere dimesso a ore dalla clinica di Olivos in cui è ricoverato dopo essere stato operato per un edema subdurale.

Lo ha detto il suo avvocato, e amico, Matias Morla, aggiungendo che “quella a cui è stato sottoposto Diego non è stata affatto un’operazione di routine”. “Per me è un miracolo che sia vivo – ha specificato l’avvocato – credo che Diego abbia vissuto il momento più duro della sua vita”.

“Avrebbe potuto perdere la vita – ha ancora aggiunto il legale di Maradona – ma per fortuna la settimana scorsa questo pericolo è passato perché l’intervento del dottor Luque è stato tempestivo. Ora credo che oggi verrà dimesso, ma non so a che ora. Con lui ho parlato e so che ha tanta voglia di tirarsi fuori dai problemi personali che ha. Intanto bisogna che ci sia una riunione con i suoi familiari e con i medici che si occupano di lui”.













