Marano, luci pubbliche accese di giorno e spente di notte: i cittadini protestano

Apprendiamo da segnalazione che tra i residenti di via San Rocco serpeggia la rabbia per lo spreco di denaro pubblico sommato alla mancanza di un servizio di rilevata importanza, ossia l’illuminazione pubblica. Luci accese di giorno e spente di notte, un fenomeno piuttosto singolare che si sta ripetendo sempre più spesso in più zone del territorio. L’illuminazione assente durante le ore serali, compare in pieno giorno suscitando le proteste dei cittadini, i quali lamentano la mancanza di illuminazione stradale in diversi punti del paese nelle ore necessarie. Fenomeno, a loro dire, sempre più frequente. Immancabili le immagini raccolte dai residenti che immortalano i lampioni stradali accessi nelle ore diurne. Non è ancora chiaro se i due fenomeni siano collegati tra di loro, figli di un errore d’impostazione del timer di accensione e spegnimento. Intanto continuano quotidianamente i messaggi di cittadini desiderosi di chiarezza.













