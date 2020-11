Lattoferrina contro il Coronavirus a ruba. Ma gli esperti avvertono: non è provata

235 Visite

Da giorni – anche una parte di stampa locale – sta facendo una discutibile campagna promozionale sull’ennesimo ritrovato anti-Covid: la lattoferrina, diventato introvabile nelle farmacie. Le evidenze scientifiche, per ora, non ci sono, quindi occorre essere prudenti. I consumatori terrorizzati dal virus sono spinti a fare incetta di nuove, presunte o asserite “scoperte” scientifiche. Ogni ondata ne porta una: prima era stata la volta della clorochina o del farmaco giapponese, ora è quella degli integratori come la quercetina o appunto la lattoferrina. Gli integratori, per chi vuole venderli a questi scopi, sono il massimo perché non hanno gli effetti collaterali: all’insegna del “male non fa” garantiscono il massimo profitto con il minimo di responsabilità.













Commenti

