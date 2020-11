Indiscrezioni Dpcm: coprifuoco alle 22, passa la linea soft di Conte

566 Visite

Indiscrezioni sull’imminente Dpcm: sarebbero cinque le regioni “zona rossa” e sarebbe stato sciolto il nodo “coprifuoco” nazionale fissato alle 22, secondo quanto riporta l’Adnkronos. A spuntarla quindi è il premier Giuseppe Conte, rappresentante di una linea più morbida, e non Roberto Speranza o il Pd, che invece avrebbero preferito un provvedimento più rigido, ipotizzando prima il limite orario alle 18, poi alle 20. Fino a pochi istanti fa l’altra ipotesi, al centro del dibattito prima del varo del nuovo Dpcm, prevedeva il coprifuoco alle 21. La riunione avvenuta oggi tra il presidente del Consiglio e i capi delegazione ha confermato, come riporta l’Adnkronos, la chiusura di musei e teatri e la serrata dei centri commerciali nel weekend. Ma anche lo stop alle slot machine nei tabaccai. Queste misure verranno adottate a livello nazionale, quindi anche nelle aree ‘verdi’ del Paese, quelle a rischio più basso. Secondo Repubblica, inoltre, nelle zone rosse saranno chiusi negozi, bar e ristoranti e gli spostamenti saranno vietati salvo comprovati motivi di salute, lavoro o istruzione. In base al nuovo Dpcm, le zone rosse dovrebbero essere Lombardia, Piemonte, Calabria, Alto Adige e Valle d’Aosta. Si discute ancora sulla Campania.













