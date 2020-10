Marano, crisi idrica: il consiglio di un ex fontaniere del Comune. “Attingere l’acqua dalla condotta proveniente da San Rocco”

462 Visite

Di seguito la lettera di un lettore:

“Egregio Direttore, sono Tommaso, ex Capo Fontaniere del Comune, ho letto il Vostro articolo in cui dice che il Comune sta pensando di attingere acqua dal Pozzo Migliaccio, ma se il Comune vuole dare l’acqua anche di notte, a turno, può prenderla dalla condotta proveniente da San Rocco, aprendo la saracinesca in altezza di ceramici che è chiusa perché da li in poi prendano acqua dall’ impianto denominato C2”

Firmato ex dipendente comunale













