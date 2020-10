39 Visite

*Il bollettino è stato rettificato in seguito ad una comunicazione dell’ASL competente. Si precisa che dei 83 attualmente positivi, 27 sono casi di positività registrati all’interno della RSA per anziani ”La Stella D’Argento sita in Viale della Resistenza, n.109 a Calvizzano. I restanti 56 sono i casi di positività che registriamo su tutto il territorio.