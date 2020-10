In queste ore il Napoli ha presentato il ricorso con un memoriale difensivo modificato rispetto a quello che è stato respinto dal giudice sportivo alla Corte sportiva d’appello. E quindi da questo momento in poi, ogni giorno è quello giusto per fissare l’udienza in Camera di Consiglio. Il ricorso sarà discusso, ad ogni modo, entro quindici giorni.