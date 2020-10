153 Visite

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Carlo Arena, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno rinvenuto in un terreno abbandonato di via Salita Capodimonte, occultate in una busta tra le sterpaglie, 57 tavolette di hashish del peso complessivo di circa 6 Kg.













